0553 313 94 23

Spor müsabakaları güvenlik toplantısı yapıldı

Kırşehir’de spor müsabakalarının güvenli ortamlarda yapılması için İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:23
Spor müsabakaları güvenlik toplantısı yapıldı

Kırşehir’de spor müsabakalarının güvenli ortamlarda yapılması için İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.


Vali İbrahim Akın’ın başkanlık yaptığı toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran,İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Kırşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, sportif faaliyetlerin ve liglerde Kırşehir’i temsil eden takımların maçlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Spor müsabakalarında güvenliğin üst düzeyde olacağını anlatan Vali İbrahim Akın, "Tüm spor müsabakalarının sorunsuz şekilde geçmesi için gereken bütün tedbirleri alacağız. Grubunda şampiyon olarak 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor’un, Bölgesel Amatör Liginde ilimizi temsil eden Mucur Yabanlı Spor’un, ilimizi Süper Ligde temsil edecek Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün ve diğer branşlardaki müsabakalarda statların içinde ve dışındaki güvenlik tedbirlerini ve taraftar güvenliği ile ilgili tedbirleri görüşüp karara bağlayacağız. Sporsever Kırşehirli taraftarlarımızın son derece centilmen olduğundan ve konuk takım misafirlerini her zaman olduğu gibi yine bize yakışır şekilde ağırlayacağımızdan şüphemiz yoktur” dedi.


Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan güvenlik tedbirleri kararlarının değerlendirilmesi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri’de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon
    1. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    2. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    3. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    4. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    5. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    6. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    7. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    8. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    9. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    10. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    11. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    12. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    13. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    14. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    15. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    16. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    17. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    18. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    19. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    20. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    21. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    22. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    23. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    25. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    26. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    27. Anadolu Ajansında "dijital iletişim"..
    28. Rusya ile İsrail arasında gerginlik!
    29. TİKA’dan Komorlar’da çiftçilere destek
    30. Vedat Muriç hangi takıma transfer..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!