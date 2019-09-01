Spor müdürü Ertem Şener’e büyük şok!

Spor programları arasında en çok izlenen Beyaz Futbol'un vazgeçilmez ismi Ertem Şener'e kötü haber geldi. Ünlü ismin seyircilerle buluşma noktası olan ve onlara anket yaptırıp sorularını yanıtladığı Twitter hesabı kapatıldı.

Twitter hesabının askıya alınmasına ilişkin yer alan bilgilerde askıya almanın gerekçelerine yer verildi. Peki bir Twitter hesabı neden askıya alınır? Twitter, askıya aldığı hesapları bakın neye göre belirliyor:

Spam: Askıya aldığımız hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılarımız için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır. Bu tür hesaplar Twitter Kurallarımıza aykırıdır. Maalesef bazen gerçek bir kişinin hesabı da yanlışlıkla askıya alınır ve böyle durumlarda hesabın yeniden kullanıma açılmasını sağlamak için o kişiyle birlikte çalışırız.

Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenirsek ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesabı askıya alabiliriz.

Taciz içeren Tweetler veya davranış: Taciz hakkındaki Kurallarımızı ihlal ettiği bize bildirilirse söz konusu hesabı askıya alabiliriz. Bir hesap başkalarına tehditler göndermek ya da başka hesapları taklit etmek gibi taciz içeren davranışlar içine girerse hesabı geçici, bazı durumlarda kalıcı olarak askıya alabiliriz.”

Peki Ertem Şener kimdir?

Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya’da doğmuştur. İstanbul 50. Yıl İNSA Lisesi’ni bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1995 yılında bir radyoda çalıştı. Ardından Muğla’da bölgesel bir televizyonda ve sonrasında TGRT’de 1996’da profesyonelliğe adım attı. Burada İtalya Seri maçlarının anlatımını yaparken, spor bültenleri ve program sunuculuğu da yaptı.

1997 Ağustos’unda Star TV’ye transfer oldu. Star TV’de Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımı, sunumu, Telegol, Futbolig programlarının yapımcılığı-sunuculuğunu gerçekleştirdi. Star TV'de anlattığı Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde ismini duyurdu.

Ertem Şener, Gülşen Şener ile evlidir. Ömer, Kerim ve Nurefşan adında çocukları vardır.

Beyaz TV Spor Müdürü görevi yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunmaktadır.