0553 313 94 23

Spor müdürü Ertem Şener’e büyük şok!

Beyaz Futbol'un moderatörlüğünü üstlenen ve Beyaz TV'nin spor müdürlüğünü yapan Ertem Şener'in Twitter hesabı askıya alındı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:26
Spor müdürü Ertem Şener’e büyük şok!

Spor programları arasında en çok izlenen Beyaz Futbol'un vazgeçilmez ismi Ertem Şener'e kötü haber geldi. Ünlü ismin seyircilerle buluşma noktası olan ve onlara anket yaptırıp sorularını yanıtladığı Twitter hesabı kapatıldı.

Twitter hesabının askıya alınmasına ilişkin yer alan bilgilerde askıya almanın gerekçelerine yer verildi. Peki bir Twitter hesabı neden askıya alınır? Twitter, askıya aldığı hesapları bakın neye göre belirliyor:

Spam: Askıya aldığımız hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılarımız için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır. Bu tür hesaplar Twitter Kurallarımıza aykırıdır. Maalesef bazen gerçek bir kişinin hesabı da yanlışlıkla askıya alınır ve böyle durumlarda hesabın yeniden kullanıma açılmasını sağlamak için o kişiyle birlikte çalışırız.

Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenirsek ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesabı askıya alabiliriz.

Taciz içeren Tweetler veya davranış: Taciz hakkındaki Kurallarımızı ihlal ettiği bize bildirilirse söz konusu hesabı askıya alabiliriz. Bir hesap başkalarına tehditler göndermek ya da başka hesapları taklit etmek gibi taciz içeren davranışlar içine girerse hesabı geçici, bazı durumlarda kalıcı olarak askıya alabiliriz.”

Peki Ertem Şener kimdir?

Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya’da doğmuştur. İstanbul 50. Yıl İNSA Lisesi’ni bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1995 yılında bir radyoda çalıştı. Ardından Muğla’da bölgesel bir televizyonda ve sonrasında TGRT’de 1996’da profesyonelliğe adım attı. Burada İtalya Seri maçlarının anlatımını yaparken, spor bültenleri ve program sunuculuğu da yaptı.

1997 Ağustos’unda Star TV’ye transfer oldu. Star TV’de Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımı, sunumu, Telegol, Futbolig programlarının yapımcılığı-sunuculuğunu gerçekleştirdi. Star TV'de anlattığı Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde ismini duyurdu.

Ertem Şener, Gülşen Şener ile evlidir. Ömer, Kerim ve Nurefşan adında çocukları vardır.

Beyaz TV Spor Müdürü görevi yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunmaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:26
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Beyaz Futbol
  4. Ertem Şener
  5. Twitter
  6. Spam
  7. Malatya
  8. Star TV
  9. Derin Futbol
  10. TGRT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu
    1. 16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda..
    2. Balıkesir’de alkollü araç kullanan 27..
    3. Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi
    4. Balıkçılık Av Sezonu, Çatalzeytin’de..
    5. Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol..
    6. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı..
    7. İsrail'den Lübnan ormanlarına yangın..
    8. Norveç’teki helikopter kazasında ölü..
    9. İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    10. Otomobil meyve alanlara çarptı: 4..
    11. Pakistan'dan flaş çağrı: Bunu..
    12. BAŞGAD Vali Hulusi Şahin’e plaket verdi
    13. Sisi ve Sabah, bölgesel ve..
    14. Levent Mahallesinde Yaz Şenliği
    15. Vali Yazıcı’dan komutanlara veda yemeği
    16. (Düzeltme) Gençlerden kum saati..
    17. GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de kanal açma..
    18. Kayseri’de kanal açma aracı eve daldı!
    19. Başkan Kartoğlu temiz çevre için..
    20. Babacan'ın kuracağı partide Nesrin Nas..
    21. Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına..
    22. Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama..
    23. Milletvekili Tutdere’den, 1 Eylül..
    24. Alanya’da denize giren adam boğuldu
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan bisiklet turu
    26. Engelli genç, fitness sayesinde..
    27. Karadeniz Offroad Kupası
    28. Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
    29. Manisa’da bir pizzacıda korkutan yangın
    30. Basketbolda milli maçın ardından
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak