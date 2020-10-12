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Aktüel Spor kulüplerinden Hatay için "fidan"kampanyası
Aktüel

Spor kulüplerinden Hatay için "fidan"kampanyası

Beşiktaş Kulübünün başlattığı kampanyaya Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig kulüpleri katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:44:44 -
Spor kulüplerinden Hatay için "fidan"kampanyası

İSTANBUL (AA) - Spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

Beşiktaş Kulübü, Twitter'da başlattığı "Hatay için el ele!" kampanyasına kulübün kuruluş yılını simgeleyen 1903 adet fidan bağışladı. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ı etiketleyerek meydan okumada bulundu.

Sarı-kırmızılılar da kuruluş yılını simgeleyen 1905 adet fidan bağışlandığını belirterek, Fenerbahçe'yi etiketledi. Sarı-lacivertliler de kampanyaya 1907 adet fidan bağışlayarak katıldı ve meydan okumayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile sürdürdü.

Süper Lig kulüpleri, birbirine meydan okuyarak kampanyaya destek veriyor.

Ayrıca İzmir'deki spor kulüpleri de Altay Kulübünün başlattığı meydan okumayla kampanyaya katkıda bulundu.

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