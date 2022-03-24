Spor Kanun Teklifi TBMM'de

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine ilişkin TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan açıklama yaptı. Özkan, Türk sporunun gelişmesi, olimpiyatlarda başarıya imza atması açısından dünyanın en genç spor alt yapısına sahip olduklarını belirterek, “Lisanslı sporcumuzu 9 milyon üzerine çıkardık. Lisanslı sporcu sayısı 40 kat artmaktadır. Spor kulübü sayısı 6 binden 19 bine çıkmıştır. Tüm bu çalışmalar uluslararası başarıyı beraberinde getirmiştir. Bu yasanın hazırlanmasının gerekçesi olan sıkıntılıları bertaraf etmek için çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Özkan, futbol kulüplerinin borç yükü olduğunu söyleyerek, “Her transfer sezonunda 2 milyar TL borçluluk durumu artmaktadır. Kulüpleri borçtan kurtarmak, başarıları yakalamaya adım atmak, hesap verebilirliği, şeffaflığı yapmak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm siyasi parti grupları ile değerlendirme yaptık. Çeşitli başkan ve yöneticiler, federasyon, ilgili kamu kuruluşlarından bürokratlar, tüm bakanlıklarla ilgili çalışma için Adalet Bakanlığı ile çalışma yaptık. 61 maddelik spor kanunu hazırladık, biraz sonra Meclis Başkanlığına arz edeceğiz. Spor kulüpleri anonim şirketler tüzel kişilik oluşturmaktadır.

Daha önce dernek statüsü olan kulüplere kamu yararına çalışma hakkı devam edecek. Spor kulüplerinin seçimi tescil aşaması şartı yine bu çerçevede sıkı şekilde belirtiliyor. Spor kulüplerinin birleşmesi ve devrinin yasal zeminde oluşması öngörülüyor. Bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanabilecekler. Eğer borçlanma ihtiyaçları varsa genel kurullarına arz edecekler, salt çoğunlukla yüzde 50'ye kadar borçlanmayı sağlayacaklar. Menajerlik bu anlamada çok önemli. Şeffaf olacak sözleşme, 2 yılla sınırlı tutuyoruz. Menajerlik sözleşmesine üst sınır getirilecek, yüzde 5 sınır getireceğiz. Spor kulüplerinin profesyonel şirket olarak açılmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

TBMM İdare Amiri Alpay Özalan ise, teklifin kabul edilmesiyle daha çok alt yapıdan sporcu yetişeceğini söyleyerek, her türlü fedakarlığı yaparak, tribüne koşan taraftarın parasının sorulacağını ifade etti.