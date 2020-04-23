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Spor için Taksim’e gelen Iraklı genç cezadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasını umursamadan spor olsun diye Şişli’den yola çıkıp Taksim’e gelen Iraklı bir gence bin TL ceza kesildi.

2020-04-23 15:07:00 -
Spor için Taksim’e gelen Iraklı genç cezadan kaçamadı

Iraklı bir genç, spor yapmak için sokağa çıkma kısıtlamalarını umursamayarak Taksim'e geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan gence bin TL ceza kesildi.

“Sokağa çıkma yasağından haberim yok”

Taksim Meydan’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan bir bisiklet sürücüsü ise spor yapmak için Şişli’den geldiğini ve evine gitmek istediğini söyledi. Iraklı olduğunu belirten Isam Mohammed Rashid, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını öne sürdü. Isam Mohammed Rashid’e sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.000 TL cezası kesildi.

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