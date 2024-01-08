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Spor Spor dünyasına acı haber düştü! Franz Beckenbauer 79 yaşında hayatını kaybetti
Spor

Spor dünyasına acı haber düştü! Franz Beckenbauer 79 yaşında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-01-08 19:45:00 - 2024-01-08 19:55:12
Spor dünyasına acı haber düştü! Franz Beckenbauer 79 yaşında hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve şu anda onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

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