Spor Bilimleri Fakültesi Takımı kupanın sahibi oldu

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18. Spor Şenlikleri’nde, Basketbol Erkekler Turnuvası’nda kupa sahibini buldu.

Spor Bilimleri Fakültesi Takımı, Tıp Fakültesi Takımını 54-53 yenerek maçı kazandı ve kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Spor Bilimleri Fakültesi takım kaptanı Nihat Alageyik yaptığı açıklamada, hak ettikleri bir başarı elde ettiklerini söyledi. Alageyik, “İlk yarıyı geride kapattık. Yani uzun zamandır oynadığımız maçların yoğunluklarından dolayı biraz kondisyon düşüklüğü yaşadık. İkinci yarıda hem arkadaşların çabası hem de iyi savunmayla beraber son dakikada da olsa galibiyetle sahadan ayrılıyoruz. Bütün herkesi kutluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.Şampiyonluk sürecine kadar birçok güçlü fakülte ile karşılaştık. Tabi biz Spor Bilimleri Fakültesi olarak antrenmanlı olmamızdan dolayı hem de bu işin içinde olmamızdan dolayı avantaj sağladık ve daha iyi maçlar çıkararak sonuçlara yansıttık. Final karşılaşmasından da galip gelerek şampiyon olduk.Bu benim üç senedir üçüncü şampiyonluğum oldu, inşallah seneye de oluruz” dedi.

Karşılaşma sonrasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Spor Bilimleri Fakültesi Takımına şampiyonluk kupasını verdi.