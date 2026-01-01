Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Filistin davası kırmızı çizgimiz

Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da katıldı. Bakan Bak ve Akar da yürüyüş öncesi gazetecilere yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulundu.

'FİLİSTİN DAVASI BİZİM İÇİN ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tüm dünyada Gazze'de yaşanan soykırıma karşı milletlerin tepkileri oluyor. Özellikle de Galata Köprüsü bir toplanma yeri, gösterilerin, tepkilerin gösterildiği önemli bir alan. Hem tüm dünyanın takip ettiği bir ortam. Tabii gençlerimizin özellikle burada bulunmak istemeleri çok kıymetli. Bütün halkımız burada. Tabii Filistin davası ülkemiz için, bizler için çok önemli bir konu, kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla milletimiz her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya hem Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden hem katıldığı uluslararası pek çok toplantıda ifade etmiştir. Halkımızın bu Gazze'ye karşı gösterdiği hassasiyetin tüm dünyayı uyandırması, ayağa kaldırması çok çok kıymetli. Bugün de üçüncü kez yapılıyor bu. Hepsine katıldık, Ayasofya'dan hep beraber kortej halinde geldik. Halkımız akın akın buraya geliyor, meydanlara geliyor. Dolayısıyla bu bir tepkidir."dedi.

'GENÇLERİMİZİN BU SÜRECİ TAKİP ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Bak, spor dünyasının desteğine de vurgu yaparak, "Özellikle tabii ben burada kulüplerimizi de tebrik etmek istiyorum. Bütün süreç boyunca tribünlerinde Gazze'ye destek, soykırıma karşı ortaya koydukları söylemler çok kıymetli. Sporcularımızın gösterdiği tepkiler önemli. Dünyaca ünlü sporcuların gösterdiği tepkiler çok önemli çünkü onları takip eden milyonlarca insan var. Dolayısıyla özellikle de sporun birleştirici gücü, iyileştirici gücü çok önemli. Gençlerimizin de bu süreci takip etmeleri, bu davaya sahip çıkmaları önemli çünkü biz de hep gençliğimizde bunları yaşadık. Davası olmayan, mefkuresi olmayan, hedefi olmayan, hayalleri olmayan gençler bu dönemde, bu nesillerde süreci devam ettiremezler. Bizim güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var, o yüzden davası olan, inancı olan, maneviyatı olan, dünyadaki soykırımlara tepki gösteren gençler istiyoruz. Dolayısıyla onlara bunu göstermek çok kıymetli. Üniversitelerde gençlerimizin ortaya koyduğu tepkiler ortada, spor kulüplerimizin tepkileri ortada. Biz gençlerimizin bu hassasiyetine güveniyoruz, milletimizin bu hassasiyetine güveniyoruz. O yüzden buradayız. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencimiz geldi, onlar buraya gelmek istediler. Bizim gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda veya spor tesislerimizde spor yapan, spora katılan bütün gençler geldi. Üniversitedeki gençler geldi, Kredi Yurtlar Kurumumuzda kalan gençlerimiz geldi. Hepsi buraya gelmek için sabahın erken saatlerinde kalktılar, tüm dünyaya bu tepkiyi göstermek istediler. O yüzden Gazze soykırımına karşıyız, susmayacağız, unutturmayacağız. Dolayısıyla buradayız. Gençlerimizin bu inancı çok çok kıymetli. O yüzden her zaman şu çok kıymetli. Gençlerin davası olmalı, hedefleri olmalı, ülkesi için mücadele etmeli, dünyadaki haksızlıklara, zulümlere başkaldırmalı. Dolayısıyla o gençlerimiz bugün buradalar, milletimiz burada. Her zaman dediğim gibi bu millet mazlumun yanında yer almıştır, zalime karşı olmuştur." diye konuştu.

'SOYKIRIMA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Hulusi Akar da yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akar, "Burada sadece soykırım için değil, soykırıma karşı olmak için değil, aynı zamanda insan olduğumuzu unutmamak için, insan olduğumuzu hatırlamak için katılıyoruz. Biz insanız. Hiçbir şekilde kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan ölmesine, çocukların orada katledilmesine, soykırıma hiçbir zaman göz yummayacağız. Birazcık aklı olan, biraz vicdanı olan bütün dünya ayakta. Bazı yöneticiler kör, duymuyor görmüyorlar; sağır, duymuyorlar. Onların gözlerini açmak, kulaklarını açmak için burada elimizden geldiğince haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil bütün yurtta ve dünyada, uluslararası ortamda da milletleri, insanları uyandırmak için gayret gösteriyorlar. Onu desteklemek için buradayız. Kendimiz için buradayız, insanlığımızı unutmamak için buradayız. İnşallah umutla, inançla, duayla bir gün mutlaka, mutlaka başaracağız" dedi.

'BUNA BİR AN ÖNCE SON VERİLMESİ LAZIM'

Akar sözlerini, "Onlar tabii gözleri körleşmiş, kulakları sağırlaşmış, vicdanları taşlaşmış. Biz oradaki gözleri kör olanların görmesi için, kulakları sağır olanların duyması için, vicdanların biraz harekete geçmesi için burada haykırmaya devam edeceğiz. Hala bugün dahi çocuklar soğuktan ölüyor, insanlar açlıktan ölüyor. Bunun adı soykırım. Bunun bir an önce son verilmesi lazım. Ateşkesten sonra yine binlerce insanı katlettiler, katletmeye devam ediyorlar. Bunu durdurmak için de bizler, insanlığımızı unutmamak için, insan olduğumuzu hatırlatmak için, insanlara insanlıklarını hatırlatmak için bu görüşmeleri, konuşmaları, toplantıları yaptık, yapacağız ve sesimizi duyuracağız inşallah." cümleleriyle noktaladı.