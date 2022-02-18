Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle bir araya geldi

YENİ AKİT ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığı ile Türkiye’de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programında gençler ile bakanlık merkez binada bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu programda yaptığı konuşmada, “Topluma katkı sağlamak için, gençlerin bir taraftan yeteneğini geliştirirken, özellikle sosyal inovasyon ve girişimciliğin de gücünden faydalanan bir program. Bakanlık olarak bizler için UNICEF’le bu işbirliğini yapmayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu program, gençlerin olumlu bir sosyal ve ekonomik değişim için potansiyel haline gelmelerini ve rekabetçi iş gücüne sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve aktif sivil topluma katkı sağlamalarını desteklemek için önemli bir süreç. Gençler bu programla yerel konulara birtakım çözümler geliştirecekler. Bu ortaklık bizler için önemli” ifadelerini kullandı.

‘Daha güçlü yarınlara yürüyoruz’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 85 milyonun bakanlığı olmanın ötesinde gençlerin bakanlığı olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Bu nedenle çalışmalarımızı, programlarımızı, projelerimizi gençlerin taleplerine, beklentilerine, ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Gençlerle birlikte karar alıp, denetleyip, yönetiyoruz. O yüzden katılımcı yönetimle, gençlerle birlikte geleceğe, daha güçlü yarınlara yürüyoruz” dedi. Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti; “Türkiye devlet yurt altyapısı açısında en yaygın, rakam olarak en yüksek, en kaliteli, en güvenli altyapıya sahiptir. Burs ve kredi açısından da en güçlü altyapıya sahibiz. 81 ilin tamamında sayıları 400’e yaklaşan gençlik merkezleri, 300’e yaklaşan genç ofisleriyle büyük bir gençlik yatırımı altyapısına sahibiz. Bunları gençlerle güçlendirmemiz lazım. Gençleri, bu merkezlerin hem kullanıcısı, hem yöneticisi olarak görüyorum. Gençlik merkezlerimizin önemli misyonlarından birkaçı; gençlerin gelişimi, ruhi, bedensel, sosyal anlamda gelişimidir. Gençlik merkezlerimizdeki çalışmalarımızla bu amaca hizmet ediyoruz. Gençler için dil eğitimden, yazılıma, kodlamaya, kişisel gelişime, inovasyona, sanat eğitimlerine, sağlıklı yaşam ve spor atölyelerine kadar pek çok çalışmayı gençlik merkezlerimizde geliştiriyoruz. Bu merkezlerin yaşam alanı olmasını arzu ediyoruz. Her yıl 3 milyona yakın gencimiz merkezlerimizde istifade ediyor. Bu sayıyı ve erişebilirliği, bu yelpazeyi birlikte geliştirmeliyiz.” Kasapoğlu, “Gençlerimizin, özellikle etkisi dünyada yaygınlaşacak çözümleri geliştirmelerini, üretebilmelerini, bu anlamda politikalar geliştirmelerini, gerek karar alma süreçlerinde gerekse uygulama ve denetim süreçlerinde aktif bir şekilde yol ve rol alma noktasında erişebilirliklerini güçlendireceğiz” diye konuştu.