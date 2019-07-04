Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Genç, yaşlı birçok kişi günlük yaşantısında genellikle spor ayakkabı giymeyi tercih eder. Bir çift spor ayakkabı için ödenen rakam marka bazlı olarak değişse de birçoğunun kaderi aynı olur. Özellikle de açık renk ayakkabıların…

Saatler süren temizlik

Açık renk ayakkabılar tüm kiri, tozu üzerine çeker. Deri spor ayakkabılarda ise yoğun uğraşlara rağmen yol yol halinde adeta yaprakların üzerindeki damarlara benzeyen ince çizgiler oluşur. Bu çizgileri temizlemek ise öyle kolay bir iş değildir. Ayakkabıları karbonat ve diş fırçasıyla pırıl pırıl bir hale bile getirseniz bile bazı noktalarda bu çizgiler varlığını sürdürür. “Bu kadar uğraştım bu çizgiler çıkmıyorsa; demek ki yapacak başka bir şey yok” diyorsanız; yanılıyorsunuz. Çünkü halen doğru temizleme yolunu bilmiyorsunuz demektir.

İşte, deri ayakkabılardan çizgi halindeki lekeleri çıkarmanın yolu!

Malzemeler

Bir şişe aseton

Birkaç adet makyaj temizleme pamuğu

Deri ayakkabılardaki çizgi halindeki lekeleri aseton ve pamuk kullanarak temizleyebilirsiniz. Açık renk ayakkabıdaki lekeleri birkaç saniye ovalayın ve farka bakın.

Şimdiden kolay gelsin.