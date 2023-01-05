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Spor Spor akademisi sporcuları başarıdan başarıya koşuyor
Spor

Spor akademisi sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisinin güreş sporcuları, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Rıza Doğan anısına bu yıl 16’ncısı düzenlenen Serbest Güreş Turnuvasından 2 altın 2 bronz olmak üzere 4 madalya ile döndü.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:10:00 -
Spor akademisi sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Erdoğan Gül

Düzce Belediyesi Spor Akademisine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren güreş sporcuları, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göz doldurmaya devam ediyor.

Sporcularımız son olarak, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Kızılcahamam Anadolu Güreş Ailesi Derneği tarafından düzenlenen 16. Rıza Doğan Güreş Turnuvasında boy gösterdi.

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde 35 kulüpten 186 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 48 kilogram da mindere çıkan Sergen Türkan şampiyon olurken, 55 kilogram da mücadele eden Özgür Çağlayan birinciliği aynı kiloda mücadele eden Kamuran Polat ise üçüncülüğü elde etti.

Düzce adına mücadele eden sporcularımızdan Yusuf Ünal ise 70 kilogramda üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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