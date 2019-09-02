Spor adı altında hayvanlara işkence eden İspanyollara ders niteliğinde deney: Zarar görmeyen hayvan zarar vermez

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr Meksikalı öğretmen, hayvanları kızdırmadıkça ve onlara zarar vermedikçe hiçbir hayvanın insanlara saldırmayacağını kanıtlamak için ilginç bir deney yaptı. Öğrencilerini deneye ikna eden öğretmen, insanlardan zarar görmediği sürece bir arena boğasının kimseye zarar vermediğini deneyle ispat etti.

Özellikle İspanyollar ve Meksikalılar tarafından bütün dünyanın tepkisini çeken boğa güreşlerinin insanlık dışı bir etkinlik olduğu, Meksikalı bir öğretmenin yaptığı deneyle bir kez daha kanıtlandı. Meksikalı öğretmen, öğrencileri ile yaptığı deneyde, kendisine zarar verilmeyen hayvanların kimseye zarar vermediğini ortaya koydu.