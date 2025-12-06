Spoonful tarifi: Tam ölçülü, kolay ve denenmiş lezzet

Evde kısa sürede hazırlanan, kat kat dokusuyla hem hafif hem yoğun bir lezzet sunan spoonful tatlısı, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kek tabanı, kremamsı muhallebi katmanı ve çikolata ganajıyla hazırlanan bu tarif, ölçüleri birebir tutan sonuç isteyenlerin ilk tercihi. Peki tam kıvamında spoonful yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte adım adım yapılışı ve bilmeniz gereken tüm detaylar…

Spoonful nedir, neden bu kadar popüler?

Spoonful, bardağa veya kaseye katmanlar halinde hazırlanan, kaşıkla tüketilen kremsi bir tatlı türü. Kek parçaları, muhallebi ve ganaj gibi katmanlarla oluşturulan bu tarif hem hızlı hazırlanışı hem de şık sunumuyla son yılların trend tatlıları arasında yer alıyor.

Spoonful tarifi için tam ölçülü malzemeler neler?

Muhallebisi için:

2 yumurta sarısı

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krema (muhallebi soğuduktan sonra eklenir)

Tabanı için:

Kakaolu baton kek (ev yapımı kek de kullanılabilir)

Ganaj için:

1 paket krema

2 paket çikolata

Spoonful tarifi adım adım nasıl yapılır?

Muhallebiyi pişirin:

Vanilya ve krema hariç tüm muhallebi malzemelerini tencereye alın. Orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Göz göz olunca ocağı kapatıp vanilyayı ekleyin.

Soğutma aşaması:

Muhallebiyi geniş bir kaba alın, üzerini streç filmle kaplayarak oda sıcaklığında soğutun.

Kek tabanını hazırlayın:

Kakaolu baton keki ufalayıp kaselere yaklaşık iki yemek kaşığı kadar paylaştırın.

Muhallebeyi krema ile çırpın:

Tamamen soğuyan muhallebiye bir paket krema ekleyin ve mikserle pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız kek tabanının üzerine birer kepçe muhallebi koyun.

Ganajı hazırlayın:

Kremayı hafif ısıtın, çikolataları ekleyip karıştırarak eritin. Ilıyınca tatlıların üzerine paylaştırın.

Üstünü çikolata parçalarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Spoonful tatlısının püf noktaları neler?

Muhallebinin tamamen soğumuş olması krema ile kıvamını mükemmel yapar.

Ganajın sıcak değil ılık eklenmesi katmanın düzgün durmasını sağlar.

Kek tabanının çok bastırılmaması tatlıyı daha hafif kılar.

Servisten önce en az 2–3 saat buzdolabında dinlendirmek lezzeti artırır.