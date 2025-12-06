Galatasaray'da "Bileti" Kesilmişti, her şey bir anda değişti!

Galatasaray'da Ocak ayı transfer planlamasında "son dakika" sürprizi yaşandı. Sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve ara transferde kiralık gönderilmesi planlanan genç sol bek Kazımcan Karataş, kaderini kendi elleriyle değiştirdi. Takımdaki "sol bek krizi" sırasında bulduğu şansı iyi değerlendiren 22 yaşındaki oyuncu için yönetim "takımda kalsın" kararı aldı.

Ocak ayında takıma veda etmesi beklenen Kazımcan Karataş, Galatasaray'daki "sol bek lanetini" şansa çevirdi.

Sarı-kırmızılı takımda sol bek rotasyonunda işler sarpa sarmıştı. Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi ve Ismail Jakobs'un sakatlanmasıyla birlikte, o bölgedeki tek alternatif olarak kalan Kazımcan Karataş, formayı zorunlu olarak sırtına geçirdi.

En zorlu dönemde kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren ve son iki maçtaki performansıyla takdir toplayan genç oyuncu, hem teknik heyetin hem de yönetimin düşüncelerini 180 derece değiştirdi.

Fotomaç'ın haberine göre; bu sürpriz çıkışın ardından, Kazımcan'ın kiralık olarak gönderilme düşüncesi tamamen rafa kalktı.

2022 yılında Altay'dan 1 milyon 140 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kazımcan Karataş'ın, Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.