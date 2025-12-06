FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma derinleştirildi.
5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma çerçevesinde, iletişim tespitleri ve MASAK raporları doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
ADRESLERDE DİJİTAL VE FİNANSAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel yayınlar ve yüklü miktarda finansal varlık ele geçirildi:
-
15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar
-
Hafıza kartı ve harddisk gibi depolama aygıtları
-
FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap
-
6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın
ŞÜPHELİLERDEN 6’SI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı daha önce adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 2'si savcılık sorgusunun ardından, 4'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.