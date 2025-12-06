Şara'nın eşi Latife’den İmam Hatip ziyareti! Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ağırlandı.

Ziyaret kapsamında okulun akademik, teknolojik ve kültürel altyapısı yerinde incelendi.

Üç dilde eğitim anlayışıyla öğrencilerine güçlü bir dil altyapısı sunan okulda İngilizce, İspanyolca ve Arapça hazırlık eğitimi alan öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetler, ziyaret programına ayrı bir anlam kattı.

Nitelikli Arapça eğitimi sayesinde öğrencilerin misafirlerle rahatlıkla iletişim kurabilmesi, okulun yabancı dil alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Öğrencilerin teknolojik üretimlerinde önemli rol üstlenen Hayriye Gülbaran Deneyap ve Teknoloji Atölyesi başta olmak üzere fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, kütüphane, sanat ve yaşam becerileri atölyelerinde yürütülen çalışmalar ilgiyle incelendi.

Türkiye şampiyonu olarak Türkiye'yi ABD'de temsil eden FRC robot takımı ile Technofest'te finale kalan dron, sabit kanat uçak, robot ve Türkiye'nin tek kız takımı tarafından geliştirilen elektrikli otomobil projeleri ziyaret edildi.

Tamamı öğrenciler tarafından tasarlanan ve büyük hayranlık uyandıran "Firuze" isimli elektrikli otomobil, ziyaretin en dikkati çeken projelerinden oldu.

Kız öğrencilerin bilimde, teknolojide, sanatta ve dil eğitiminde ortaya koyduğu başarı tablosu, geleceğe dair umutları daha da güçlendirdi.

Ziyaret sonunda Durubi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür edilirken bu örnek eğitim anlayışının artarak devam etmesi temennisi dile getirildi.