Meloni: “Avrupa büyük olmak istiyorsa kendini savunabilmelidir”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, LA7 kanalına verdiği röportajda, ülkesinin iç ve dış politikadaki temel pozisyonlarına dair önemli değerlendirmeler yaptı.

"AVRUPA KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLMELİ"

ABD yönetiminin "Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi" gerektiğini belirten yeni ulusal güvenlik stratejisine değinen Meloni, bu durumu kaçınılmaz bir süreç ve bir fırsat olarak nitelendirdi.

Meloni şunları söyledi:

"Avrupa büyük olmak istiyorsa, kendini savunabilmelidir. Güvenliği başkasına devrettiğinizde, bunun bir bedeli olacağını bilmelisiniz. NATO zirvesinde yaşanan şey tam olarak budur, beni şaşırtmadı. Elbette savunmanın, ekonomik bir maliyeti vardır ve siyasi özgürlük getirir."

"ABD İLE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE ÇATLAK YOK"

Meloni, ABD'nin stratejik belgesinde yer alan bazı değerlendirmelere katıldığını belirterek, "ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde bir çatlak görmüyorum" dedi. Belgenin, ABD-Avrupa tartışmasında uzun zamandır var olan durumu daha iddialı bir tonda dile getirdiğini ifade etti.

Ukrayna'ya verilen desteğe dair tartışmalara da değinen Meloni, hükümetinin tutumunun barışı inşa etmek için Ukrayna’yı desteklemek olduğunu yineledi ve barışın sadece iyi niyetle değil, caydırıcılıkla inşa edilebileceğini söyledi.

"HAMAS SİLAHSIZLANDIRILMALI"

İtalya'nın Filistin’i ne zaman tanıyacağına ilişkin soru üzerine Meloni, İtalyan Parlamentosunun alt kanadında alınan karara atıfta bulundu. Meloni, bu kararda yer alan "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin geleceğinde rol almaması" şartlarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planını da "karmaşık ama eşsiz bir fırsat" olarak değerlendirdi. Meloni, İtalya olarak İsrail'e karşı "çekingen" olmadıklarını, aksine Batı Şeria'da yaşananlar konusunda net tutum aldıklarını savundu.