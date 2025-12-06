Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu

Bursa'daki Mudanya Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında görenlerin inanamadığı bir kurtuluş yaşandı. Şehir merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir başka araçla çarpışarak ağır hasar aldı. Ön kısmı tamamen hurdaya dönen araçtan sürücü sağ salim burnu bile kanamadan çıktı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ilk yardım ekipleri ve polis, kazanın şiddetine rağmen sürücünün herhangi bir yara almadığını belirledi. Kaza sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü, olay yerinde bulunan aracının önünde bir ayağını diğerinin üzerine atarak poz verdi. Kazanın ardından verilen poz sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.