Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yürütülen diplomatik girişimler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida’da Ukraynalı yetkililerle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya Witkoff’un yanı sıra Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Ukrayna’nın baş müzakerecisi Rustem Umerov da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada temasların “yapıcı” geçtiğini duyurdu. Tarafların güvenlik konularında uzlaşmaya vardığı belirtildi. Buna göre, herhangi bir anlaşmada kayda değer ilerleme sağlanabilmesi için Rusya’nın uzun vadeli barış konusunda gerçek bir kararlılık göstermesinin şart olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin bugün de devam edeceği açıklandı.

Özel Temsilci Witkoff, hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de bir görüşme yapmış ve tarafların olası barış çerçevesine dair değerlendirmelerde bulunduğu açıklanmıştı.