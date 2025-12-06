  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü
Dünya

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

Rusya–Ukrayna savaşında ateşkese yönelik diplomatik temaslar hız kazandı. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida’da Ukrayna’nın üst düzey müzakere ekibiyle bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yürütülen diplomatik girişimler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida’da Ukraynalı yetkililerle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya Witkoff’un yanı sıra Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Ukrayna’nın baş müzakerecisi Rustem Umerov da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada temasların “yapıcı” geçtiğini duyurdu. Tarafların güvenlik konularında uzlaşmaya vardığı belirtildi. Buna göre, herhangi bir anlaşmada kayda değer ilerleme sağlanabilmesi için Rusya’nın uzun vadeli barış konusunda gerçek bir kararlılık göstermesinin şart olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin bugün de devam edeceği açıklandı.

Özel Temsilci Witkoff, hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de bir görüşme yapmış ve tarafların olası barış çerçevesine dair değerlendirmelerde bulunduğu açıklanmıştı.

 

BM'den Ukrayna açıklaması: Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz
BM'den Ukrayna açıklaması: Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

Dünya

BM'den Ukrayna açıklaması: Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz

Şehirleri yok eden İsrail, Ukrayna’yı "inşa" edecek!
Şehirleri yok eden İsrail, Ukrayna’yı "inşa" edecek!

Dünya

Şehirleri yok eden İsrail, Ukrayna’yı "inşa" edecek!

ABD’de otomotivde yeni dönem! Trump’tan küçük otomobiller için flaş karar!
ABD’de otomotivde yeni dönem! Trump’tan küçük otomobiller için flaş karar!

Dünya

ABD’de otomotivde yeni dönem! Trump’tan küçük otomobiller için flaş karar!

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir
ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

Dünya

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

ABD'den NATO'ya sert çağrı: Avrupa, 2027'ye kadar savunma sorumluluğunu üstlensin
ABD'den NATO'ya sert çağrı: Avrupa, 2027'ye kadar savunma sorumluluğunu üstlensin

Dünya

ABD'den NATO'ya sert çağrı: Avrupa, 2027'ye kadar savunma sorumluluğunu üstlensin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23