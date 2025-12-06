Süper ligde büyük bahis depremi! Eski kulüp başkanı, yorumcu, hakem ve futbolcular dahil 38 gözaltı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan "Futbolda Bahis Soruşturmaları"nda operasyon genişledi. Soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de aralarında bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i gözaltına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

KENDİ TAKIMINA BAHİS OYNAMIŞ

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübü’nün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı talimatı verildi.

SONUCU ETKİLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Ayrıca 24 Aralık 2023’teki Ümraniyespor–Giresunspor futbol müsabakasına ilişkin maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti üzerine 1’i futbolcu 6 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

AHMET ÇAKAR VE MURAT SANCAK DA GÖZALTINDA

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi Hayriye Arzu Çakar ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

4 KİŞİ YURT DIŞINDA

Açıklamada, İstanbul ve 16 ilde toplam 46 şüpheli hakkında “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı, 35 zanlının gözaltına alındığı, 4 kişinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 4 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Küçük'ün hesabında 10 kat para girişi

TFF’nin bahis oynayan hakemler listesinde adı geçen ve bu nedenle idari soruşturma geçiren Zorbay Küçük, daha önce kendi adına bilgisi dışında hesap açıldığını savunmuş ve PFDK’dan ceza almamıştı. Ancak dün düzenlenen operasyonda Küçük de gözaltına alındı. Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda, Küçük’ün banka hesaplarında dikkat çekici para hareketleri tespit edildi. Küçük'ün hesaplarından yasadışı bahis sitelerine para gönderildiği, kısa süre sonra gönderilen tutarın 8–10 katı kadar paranın Küçük'ün banka hesabına geri geldiği ve bu tür işlemlerin birçok kez tekrarlandığı belirlendi.

Olağan akışa aykırı telefon görüşmesi

2024 yılında oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçından önce ve maç sırasında İsviçre merkezli spor analitiği firması Sportradar sistemleri uyarı veriyor. Sportradar yetkilileri maça yönelik yaşanan olağan dışı bahis hareketliliği nedeniyle bahis sistemini bu maç için kapatıyor. Ardından Türkiye’ye maç hakkında bilgi veriyor. Savcılığın yaptığı HTS analizlerinde de iki takımın başkanları ve bazı yöneticilerinin maçtan önceki saatlerde hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen 46 kişi

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)

4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)

28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu YURT DIŞI

29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu YURT DIŞI

30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

31. Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

39. Zorbay Küçük – Hakem (MASAK KONUSU)

40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili YURT DIŞI

42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor) YURT DIŞI