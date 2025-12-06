Sadece futbolda değil, her alanda ülke kumar bataklığında!

Futbolda bahis soruşturmasının ikinci dalgası dün gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında birçok futbolcu, hakem ve kulüp yöneticisi gözaltına alındı. Futbolda yaşanan bahis skandalı ile birlikte Türkiye’de artan bahis ve kumar bataklığının toplumun her katmanından insanı içine çektiğini gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sanal kumar denen uygulamaların kolay erişilebilirliği ile birlikte kumar oynama yaşının 15’e kadar düştüğü Türkiye’de önlem alınmaması durumunundu daha büyük toplumsal sorunlar ile yüzleşileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

BAHİS SKANDALINDA YENİ DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında birçok futbolcu, hakem ve kulüp yöneticisinin olduğu toplamda 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Futbol Yorumcusu Ahmet Çakar gibi isimler yer aldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında; İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."

‘ÇAĞRI MERKEZİ’ GİBİ ÇALIŞIYORLAR!

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri haline gelen dönüşen yasa dışı bahis, ‘daha fazla para’ kazanma hırsına kapılan her yaşta kişileri tuzağa çeken çetelerin cirit attığı bir alana dönüşmüş durumda. Özellikle teknolojik cihazlar üzerinden bahis sitelerine erişim kolaylaşırken, bu durum bahis nedeniyle mağduriyetleri de katlıyor. KKTC, İngiltere ve Malta merkezli çeteler ‘darkweb’e sızdırılmış kişisel verileri kullanarak “çağrı merkezi” görünümlü sahte numaralarla özellikle gençleri arayıp bahis tuzağına düşürüyor.

RENKLİ OYUNLAR SANAL KUMAR TUZAĞINA DÖNÜŞÜYOR

Gençler arasında hızla yayılan ve masumane gibi görünen mobil uygulamalar, sanal kumar bağımlılığı riskini beraberinde getiriyor. Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Bu oyunlar, beyinde dopamin salgısını artırarak ‘haz’ duygusunu tetikliyor. Üstelik bu haz arayışı sadece oyunda uzun süre vakit geçirmekle sınırlı kalmıyor; birçok kişi oyuna para yatırarak bu süreci daha da artırıyor” dedi.

Bal, bu tarz oyunların başlangıçta eğlence vaat ettiğini, ancak hızlıca kontrol kaybına dönüştüğünü belirterek, “Renkli şekerleri eşleştirme ya da farklı kombinasyonlar yapmaya dayanan ve üzerine bahis konulan oyunlar, şans oyunu gibi görünse de neden olduğu maddi kayıplar ve sorunlar nedeniyle sanal kumar bağımlılığını akla getiriyor” dedi.

YEŞİLAY RAPORU KORKUNÇ GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Türkiye Kumar Raporu" başlıklı araştırması ülkemizdeki korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Raporda, kumara başlama yaşının 15'e kadar düştüğü, Türkiye'de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı ve en riskli grubun gençler olduğu ifade edildi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Yasa dışı kumarla alakalı mücadele çok önemli. Muhakkak üzerinde durulması lazım. Acil bir şekilde bir şeyler yapılması lazım. Yasal kumar da yasa dışı kumar gibi insanımızı tehdit ediyor. Yasa dışı kumar bağımlılık yapıyorken yasal kumar da bağımlılık yapıyor. Yasa dışı kumar yıkıyorken yasal kumar da yıkıyor, ocakları söndürüyor. İnsanların psikolojik, fizyolojik bütünlüğüne tehdit oluyor, aile yapısını bozuyor, toplumsal yapıyı bozuyor, intiharlara sebep oluyor, çok boyutlu kayıplara sebep oluyor. O yüzden yasal kumarla alakalı da mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.