6 Aralık 1677: Haskefî'nin vefatı (Hanefi Fakihi)

1025/1616 yılında Şam’da doğdu. Köken itibariyle Hasankeyfli olduğu için Haskefî nisbesiyle anılır. İlk tahsiline babasının yanında başlayan Haskefî sonrasında uzun süre Muhammed el-Mehâsinî’den ders aldı ve onun Buhâri derslerinde muîdi oldu. Hicri 1062 yılında Mehâsinî’den genel icazet aldı. Remle’ye gidip Hayreddin er-Remlî’den fıkıh tahsil etti. Kudüs’te Fahreddin b. Zekeriyya el-Makdisî’den, 1067 (1657) yılında Hac için gittiği Medine’de Safiyyüddin el-Kuşâşî’den ders aldı.







Hocaları arasında ayrıca Mansur b. Ali es-Sütûhî, Eyyüp b. Ahmed el-Halvetî, Abdülbâkî b. Abdülbâkî el-Hanbelî el-Baʻlî yer alır. Öğrencisi Muhibbî’nin nakline göre başlangıçta ciddi maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan Haskefî, 1073 (1663)’te İstanbul’da Sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa ile görüştü ve onun da desteğiyle Şam’daki Çakmakiyye Medresesine müderris olarak atandı. Bu görevinden ayrıldıktan sonra Şam müftülüğüne tayin edildi.







Muhibbî, beş yıl boyunca bu görevde kalan Haskefî’nin fetva verme konusunda son derece titiz davrandığını ve sahih görüşlere muhalefet etmediğini belirtmektedir. Şam Emeviyye Camiinde hadis dersleri vermekle de görevlendirilen ve bu dönemde ünü yayılan Haskefî, bir yıl süreyle Şam Selimiye medresesinde müderrislik yaptıktan sonra İstanbul’a gitti ve Şeyhülislam Minkârîzâde Yahya Efendi ile görüştü. Bunun üzerine kendisine ömür boyu kaydıyla Kâre ve Aclûn kadılığı verildi ve Emeviyye Camii’ndeki hadis derslerine tekrar başladı.

Bu dönemde Girit kuşatmasında olan Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa’nın yanına gitti ve fethedilen Kandiye’de fetih hutbesini okudu. Bu hadise Haskefîʻnin şöhretinin daha da artmasına vesile oldu ve kendisine Hama kadılığı da verildi.





Köprülü Fazıl Ahmet Paşa



Takaviyye Medresesine ve İstanbul yolculuğu neticesinde Sayda kadılığına atandı. Şam’da ders vermeye devam etti. 10 Şevval 1088 (6 Aralık 1677)’de vefat etti ve Bâbüssağîr Kabristanına defnedildi.