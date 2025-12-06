ABD'li isim açıkladı: 'ABD, Türkiye'yi Gazze'de görmek istiyor'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Washington'ın Türkiye'yi Gazze'de uluslararası istikrar gücünde görmek istediğini açıkladı. Ankara'nın Hamas'ı silahsızlandırma potansiyelini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Abu Dabi’de katıldığı bir konferansta Washington'ın Gazze Şeridi'nin geleceğine yönelik vizyonunu paylaştı. Barrack, Filistin meselesine değinirken, ABD'nin bölgeye konuşlanacak uluslararası istikrar gücü içerisinde Türkiye'nin de yer almasını istediğini söyledi.

Büyükelçi, Türkiye'nin Hamas'la olan bağları sayesinde, örgütü şiddete başvurmadan silahsızlandırmayı başarabilecek tek aktör olabileceğini öne sürdü. Barrack, bu durumun Netanyahu hükümeti için yapılabilecek en akıllıca hamlelerden biri olacağını belirtti.

Güven sorunu ve F-35 beklentisi

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin kilit rol üstlenmesine yönelik olumlu bakış açısına rağmen, bu senaryonun gerçekleşme ihtimaline dair şüphelerini de dile getirdi. Barrack, "Bence bunun olacağını düşünüyor muyum? Hayır. Bu bir güven meselesi ve ben böyle bir güvenin mevcut olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulunarak, özellikle İsrail tarafındaki güven eksikliğine işaret etti.

Büyükelçi Barrack, Türkiye ile ABD arasındaki uzun süredir devam eden F-35 savaş uçağı programına dair anlaşmazlığa da iyimser yaklaştı. Barrack, bu meselenin dört ila altı ay içinde çözüme kavuşacağını öngördüğünü kaydetti.

Orta Doğu Haber