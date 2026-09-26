SPOINT Construction, GABORAS iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir döneme odaklanıyor

23–26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda GABORAS’ın standında gerçekleşen buluşmada, SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, Kuzey Kıbrıs’ın gelişen gayrimenkul pazarı, bölgenin yatırım potansiyeli ve SPOINT’in Kıbrıs vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren SPOINT Construction ile gayrimenkul sektörünün teknolojiyle dönüşümüne öncülük eden Gayrimenkul Borsası Anonim Şirketi (GABORAS), gayrimenkul yatırımlarında proje geliştirme deneyimi ile teknolojik altyapıyı bir araya getiren bir iş birliğine imza attı. Sağlık ve konaklama gibi uzmanlık gerektiren yapılarda Türkiye’nin önde gelen marka ve gruplarının projelerine imza atan SPOINT Construction, bugüne kadar tamamladığı çalışmalardan edindiği deneyim ve uzmanlığı konut geliştirme alanına taşıyor. Bu kapsamda, 23–26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026’da bir araya gelen SPOINT Construction ve GABORAS, nitelikli gayrimenkul projelerinin teknoloji destekli kanallarla daha geniş yatırımcı kitleleriyle buluşmasına ve yatırımcıların projelere erişim süreçlerinin güçlendirilmesine odaklanacak.

Gayrimenkulde teknoloji ve proje geliştirme deneyimi buluşuyor

GABORAS ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin gayrimenkul sektöründeki dönüşüm açısından önemli bir adım olduğunu belirten SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “Gayrimenkul sektörünün teknolojiyle dönüşümünü hızlandıran GABORAS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bizim için önemli bir adım. Gayrimenkul geliştirme deneyimimizi GABORAS’ın teknoloji ve dijital altyapı alanındaki uzmanlığıyla bir araya getirerek yatırımcıya ulaşma ve nitelikli projelerin doğru yatırımcılarla buluşması noktasında yeni fırsatlar yaratabileceğimize inanıyoruz. MÜSİAD EXPO gibi iş dünyasının önemli buluşma noktalarından birinde bu iş birliğimizi sektörle buluşturmaktan da memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Türkiye’deki deneyimimizi Kuzey Kıbrıs’a taşıyoruz”

Türkiye’de gayrimenkul ve taahhüt alanında edindikleri deneyimi Kuzey Kıbrıs’a taşıdıklarını belirten Memiç, özellikle sağlık ve konaklama gibi yüksek uzmanlık gerektiren yapılarda edindikleri proje geliştirme ve uygulama deneyiminin, konut projelerine de güçlü bir altyapı sağladığını ifade etti. Kıbrıs’ı kısa vadeli bir pazar genişlemesinin ötesinde, uzun vadeli değer yaratma potansiyeline sahip bir pazar olarak değerlendirdiklerini söyleyen Memiç, “Kuzey Kıbrıs bugün sadece turizm açısından değil, yaşam, yatırım, eğitim ve uluslararası hareketlilik bakımından da giderek daha fazla önem kazanan bir merkez. Özellikle İskele bölgesinin gelişen altyapısı, turizm potansiyeli, uluslararası yatırımcı ilgisi ve dört mevsime yayılan yaşam dinamikleri, bölgeyi gayrimenkul açısından önemli bir potansiyele taşıyor. Biz de bölgenin kendine özgü dinamiklerini ve yatırımcı profilini dikkate alarak, uzun vadeli değer yaratacak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yaşam ve yatırım aynı zeminde buluşuyor

Spoint Vivamore’un yaşam ve yatırım deneyimini bir arada sunacak şekilde tasarlandığını belirten SPOINT Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “Spoint Vivamore, İskele’nin gelişen potansiyelini yaşam ve yatırım perspektifiyle değerlendirdiğimiz bir proje. İskele’de 73 bin metrekarelik inşaat alanında, 1.159 konut ve 10 ticari alanla hayata geçirdiğimiz projede; farklı konut seçeneklerini geniş peyzaj alanları, Beach Club, Vivamore Garden, concierge hizmetleri ve akıllı yaşam altyapısıyla bir araya getiriyoruz. Böylece yatırımcılara hem nitelikli bir yaşam alanı hem de uzun vadeli değer yaratma potansiyeli sunuyoruz” dedi.

“Yatırımcı beklentileri değişiyor”

Gayrimenkul yatırımında beklentilerin de değiştiğine dikkat çeken Memiç, şu ifadeleri kullandı: “Bugünün yatırımcısı bir gayrimenkul satın alırken mülkün kendisine değil, yatırımın nasıl işletileceğine, nasıl gelir üreteceğine ve uzun vadede değerini nasıl koruyacağına da bakıyor. Biz de Spoint Vivamore’da yaşam kalitesi ile yatırım değerini bir bütün olarak ele alıyoruz. Profesyonel site ve mülk yönetimi, kiralama süreçleri, tesis işletimi ve dijital takip altyapısıyla yatırımcının satın alma sonrasındaki sürecini de planlıyoruz. “Kıbrıs için daha fazlası” yaklaşımımız doğrultusunda Spoint Vivamore ile yaşam kalitesi, profesyonel işletme ve uzun vadeli değer üretimini bir arada sunan bir model geliştirmeyi hedefliyoruz. GABORAS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında bu yaklaşımımızı daha geniş bir yatırımcı ağıyla buluşmayı amaçlıyoruz.”