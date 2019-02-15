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SP’li Marasalı, HDP ile ittifak söylentisine sert çıktı

31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimler kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, partisinin HDP ile ittifak yaptığı söylentilerine sert çıktı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:36
SP’li Marasalı, HDP ile ittifak söylentisine sert çıktı

31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimler kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, partisinin HDP ile ittifak yaptığı söylentilerine sert çıktı.


Üçbağlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partisi Büyükşehir Adayı Marasalı, HDP ile ittifak yaptığı söylentilerine tepki gösterdi. Marasalı, “İnsanların ellerini sıkıp dertlerini dinliyorsunuz bunu yapamayan insanlarda var. 15 sene içerisinde insanların kalbini kırmış, insanlara tepeden bakmış, aynı bardaktan sizinle çay içmem demiş ya da Akçadağlılar pilav yiyinceye kadar kızarlar, pilav yedikten sonra o hırsları geçer demişler. Akçadağlıya, Arguvanlıyı, Arapgirliyi, Eski Malatyalıyı, Kürdünü, Türkünü, Laz’ını, Çerkez’ini herkesin kalbini kırmış” şeklinde konuştu. Kendilerini eleştirenleri Allah’a havale ettiklerini ifade eden Marasalı, “Aday gösterdiğimiz zaman diyorlar ki aday gösterdi, falanca partiye yardım etti. Aday göstermiyoruz bu sefer dönüp diyorlar ki aday göstermedi filanca partiye yardım etti. Peki, bize 3. bir yol söyleyin diyoruz onu da söyleyemiyorlar. HDP ile ittifak diyorlar, milletvekilleri araya aracı koyup Battalgazi’de HDP’nin aday çıkarması için aracı koyuyorlar. Biliyorsunuz PKK öncesinde, kurulduğu günden bugüne Güneydoğu’da faaliyet gösteriyordu Türkiye çapında değil. Ayrıca PKK Güneydoğu’da Kürtleri katlediyordu. Niye Kürtleri katlediyordu? Kürde bana itaat edeceksin, senin temsilcin benim, bana biat edeceksin diyordu. Fakat Kürtler kendisine biat etmiyordu bunlarda onun üzerine köyleri basıp insanları katlediyorlardı. Güneydoğu’da aşiretler, kabileler, Ticaret Sanayi Odaları, Barolar dururken oradaki Şeyhler, Müritler dururken kanaat önderlerini geçip PKK’yı HDP’yı geçip Kürtlerin tek temsilcisi olarak kabul ettiler” ifadelerine yer verdi.


Saadet Partisi’nin Türkiye’nin her yerinde seçime giren tek parti olduğunu ifade eden Marasalı, “Saadet Partisi’nin bütün partilerden bağımsız olduğuna kanaat getirin, oylarınızı bu yönde kullanın ve bilin ki onların düştüğü çukura, çamura biz düşmeyeceğiz. Sayın genel başkanımız onların yalan söylediğini en güzel ifadelerle kendilerine izah edeceklerdir, muhatapları sayın genel başkanımızdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:36
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