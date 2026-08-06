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Ekonomi SPK'den 4 şirketin halka arzına onay
Ekonomi

SPK'den 4 şirketin halka arzına onay

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SPK'den 4 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Çitlekçi Mağazacılık, Teknika Plast, Türker Vangölü Enerji ve Kapeks Kimya’nın halka arz başvurularını onayladı. Kurul ayrıca sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraçlarına izin verirken, toplam 23 internet sitesi hakkında erişim engeli süreci başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde halka arzlardan sermaye artırımlarına, yeni fon kuruluşlarından idari yaptırımlara kadar çok sayıda kararını duyurdu.

Kurulun kararına göre Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ payları 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ payları 85,40 liradan halka arz edilecek.

Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ için 136 lira, Kapeks Kimya Sanayi AŞ için ise 94 lira halka arz fiyatı belirlendi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ'nin 136 liradan, Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin 94 liradan halka arzını uygun buldu.

Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 791,8 milyon liralık, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400,2 milyon liralık, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 64,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımları onaylandı.

Kurul, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6 milyar liralık, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri AŞ'nin 30 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 1 milyar 70 milyon liralık, Hepsi Finansman AŞ'nin 400 milyon liralık, Arsan Finans Faktoring AŞ'nin 450 milyon liralık, Strateji Holding AŞ'nin 200 milyon liralık, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 13 milyar 900 milyon liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyar liralık, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 22 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

BNP Paribas Issuance B.V'nin 900 milyon liralık, DK Varlık Kiralama AŞ'nin 25 milyar liralık, Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvuruları onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yirmibirinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Metro Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Metro Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Tuna Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verildi.

Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında "diğer menkul kıymetler", "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalı türev araçlar" ve "diğer türev araçlar" üzerinde emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda 445 bin 243 liralık idari para cezası uyguladı.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, 5 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 4 gerçek kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, SPKn'nun 99/3 maddesi uyarınca 11 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

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