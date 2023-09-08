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Ekonomi SPK'den 3 şirkete onay
Ekonomi

SPK'den 3 şirkete onay

Yeniakit Publisher
2023-09-08 00:17:00 -
SPK'den 3 şirkete onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023/52 sayılı haftalık bülteninde, Hat-San Gemi İnşaa, Reeder Teknoloji ve Adra GYO halka arzlarını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bültenine göre, kurul ZİP Finansman AŞ'nin 100 milyon lira, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 200 milyon lira, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 337 milyon lira, Alternatif Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar 100 milyon lira, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar lira, Ak Faktoring AŞ'nin 215 milyon 400 bin lira, Turk Finansman AŞ'nin 700 milyon lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Halk Finansal Kiralama AŞ ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 11 milyar lira ve Türkiye İş Bankası AŞ'nin 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

58 internet sitesine erişim engeli

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.Kurul, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek olan Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanması yönünde karar aldı.

Kaynak: AA
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