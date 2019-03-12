SPK'dan muafiyet açıklaması

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilenaraçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğunu bildirdi.

SPK tarafından, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarınınyatırım fonlarına ilişkin yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmasını içeren değişiklik konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, tebliğ değişikliği öncesinde de, yatırım fonlarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraçedilecek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilmesinin mümkün olduğu, yapılandeğişiklik ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının daTCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilenaraçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Tek bir varlığa yapılanyatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz." ifadesi ile TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı,ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermayepiyasası araçlarına yapılan yatırımın araç bazında (ISIN bazında) fon toplam değerinin yüzde 35'inigeçemeyeceği hükmü korunarak, araç bazında (ISIN bazında) yoğunlaşma riskine karşısınırlamaya tabi tutulduğu kaydedildi.