SPK'dan kripto şirketlerine yeni düzenleme

SPK tebliğindeki yeni güncellemeyle, kripto varlık platformları artık uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşme sistemine dahil edildi. Artık dijital ortamda (NFC ve görüntülü görüşme ile) hızlı ve güvenli şekilde hesap açılabilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşme süreçlerine ilişkin düzenlemeleri güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da uygulama kapsamına alındı.

Yeni düzenleme ile aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da uzaktan kimlik doğrulama sistemlerini kullanması zorunlu hale getirildi. Şirketlerin, sürece başlamadan önce iş akış prosedürlerini hazırlaması, test süreçlerini tamamlaması ve sonuçları kayıt altına alması gerekecek.

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılan sistemlerin güvenlik standartlarının, ilgili mevzuat hükümleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri doğrultusunda belirlenmesi öngörüldü. Ayrıca dolandırıcılık risklerine karşı prosedürlerin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi şartı getirildi.

Düzenleme kapsamında, görüntülü görüşme öncesinde başvuruların elektronik ortamda alınması ve risk değerlendirmesinin yapılması zorunlu tutuldu. Görüşme aşamasında ise canlılık doğrulama teknolojilerinin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ek güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

Tebliğde ayrıca yapay zeka destekli doğrulama sistemlerinin kullanımına izin verilirken, bu alanla ilgili ilave usul ve esasları belirleme yetkisinin SPK’da olacağı vurgulandı. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerin ise belirlenen güvenlik şartları sağlandığında yazılı sözleşme hükmünde kabul edileceği ifade edildi.