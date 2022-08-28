SPK’dan iddialara sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

SPK, Marka Yatırım Holding A.Ş. ve Mine Tozlu Sineren'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

SPK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding A.Ş tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız bir takım iddialara yer verildiği görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularını 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun kendisine verdiği görev ve yetkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Şirket tarafından 05.04.2021 tarihinde Kurulumuza yapılan başvuru ile 2017-2021 yılları arasında 30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak üzere toplam 25.010.000 TL’lik fonun sermayeye eklenmesi talep edilmiştir. Diğer tüm başvurularda olduğu gibi hareket edilmiş ve söz konusu başvuru derhal incelemeye alınmıştır. Ancak, yapılan incelemede Şirket’in 05.04.2021 tarihli başvurusunda, Kurulumuza belge olarak sadece sermaye artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi gereken ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla; ilki 15.04.2021 tarihinde ve ikincisi ise 16.07.2021 tarihinde olmak üzere iki ayrı yazı Şirket'e iletilmiş ve Şirket’ten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir. Buna rağmen Şirket başvurusu kapsamında iletilmesi gereken belgeler Kasım 2021’de tamamlanabilmiştir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, gecikmeksizin başvuru Kurulumuz uzmanlarınca değerlendirilerek, 26.11.2021 tarihli İnceleme Raporu ile Kurul Karar Organı’na sunulmuştur. Şirket dosyasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde incelemesi sonucunda; 2017-2021 yılları arasında 30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak üzere toplam 25.010.000 TL’lik fonun sermayeye eklenmesi nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 02.12.2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz kararı gerekçeleriyle birlikte Şirkete iletilmiştir.

Öte yandan Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Şirket pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde tanımlanan "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunduğu şahıslar hakkında SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli kararı ile aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yine aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de olduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 110 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Mine TOZLU SİNEREN hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulacaktır.