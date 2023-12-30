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Ekonomi SPK yeniden değerleme açılışını yaptı, Tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor! İlk defa halka arz: Bir kez daha fiyatı güncelledi! Sıcak gelişme
Ekonomi

SPK yeniden değerleme açılışını yaptı, Tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor! İlk defa halka arz: Bir kez daha fiyatı güncelledi! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-30 01:47:00 - 2023-12-30 01:49:31
SPK yeniden değerleme açılışını yaptı, Tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor! İlk defa halka arz: Bir kez daha fiyatı güncelledi! Sıcak gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeniden değerlemeye tabi tutarlar ilişkin teklifleri değerlendirdi ve 2024 yılı için güncelleme yaptı. Yeni gelen gelişme ve detaylar!

SPK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yeniden değerlemeye tabi tutarların güncel hali paylaşıldı.

SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi

Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun idari para cezası gerektiren fiiller hükmünce, para cezaları yüzde 58,46 artırılarak, cezaya göre 246 bin 511,47 lira ile 3 milyon 81 bin 378,30 lira, 61 bin 607,66 lira ile 616 bin 263,62 ve 5 bin 249,78 lira ile 131 bin 244,50 lira aralığına çekildi.

Piyasa bozucu eylemlere verilecek para cezası aralığı da 246 bin 511,47 lira ile 6 milyon 168 bin 483,34 lira şeklinde kararlaştırıldı.

Yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartları da değişti. Buna göre payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılamayan payların tamamı, 400 milyon lira... (bloomberght)
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