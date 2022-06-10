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Ekonomi SPK yabancı yatırımcı halka arz kararı nedir?
Ekonomi

SPK yabancı yatırımcı halka arz kararı nedir?

SPK kararları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı yeni ekonomik adımlar açıklamasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arzla ilgili bir bilgilendirme yayımladı. Peki, SPK halka arz kararı ne oldu? SPK açıklaması son durum

Yeniakit Publisher
2022-06-10 00:45:00 -
SPK yabancı yatırımcı halka arz kararı nedir?

9 Haziran Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı akşam saatlerinde birbirinden önemli açıklamaların yapılacağını açıkladı. Konu hakkında peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arz kararını paylaştı.

SPK yabancı yatırımcı halka arz kararı nedir?

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;

Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,

Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;

a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20’sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,

b)  Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40’ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,

c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

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