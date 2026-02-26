SPK ve TBB’den kritik adım! Finansal okuryazarlık için iş birliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlığın toplum genelinde güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolüne imza attı. 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' töreni, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kulelerinde gerçekleşti. Törene, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar katıldı.

Törende konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye'nin finansal istikrarının güçlenmesinde, yatırımcı güveninin perçinlenmesinde ve en nihayetinde toplumsal refaha katkı sağlamada bu protokolü önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Finansal okuryazarlığı yüksek, bilinçli yatırımcının finansal sistemin sağlıklı işlemesinde kilit rolü vardır. Aslında finansal okuryazarlığı bugüne kadar görece dar bir çerçevede ele aldık. En temel anlamda bireylerin gelir gider dengesi kurması üzerine kurgulanan bu kavram tasarruf, yatırım, kredi kullanımı ve yatırım gibi başlıklardan ibaret görüldü. Fakat geldiğimiz noktada özellikle dijitalleşmenin hız kazanması ve yatırımcı sayısındaki ivmeli artışın da itici gücüyle artık finansal okuryazarlık sadece gelir gider dengesini kurmak değil aynı zamanda bireyin finansal güvenliğini sürdürebilir biçimde koruma yetkinliğini de içine almaktadır" diye konuştu.

“10 bin sektör çalışanına ulaşıyoruz”

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise bilinçli finansal kararlar almanın, kaynakların etkin yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğunu, ekonomik refah ile istikrarın sağlanmasına katkı sağladığını vurgulayarak, "Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde finans ve bankacılık alanında çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Finans sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda her yıl sunduğumuz ortalama 450 eğitim programıyla yaklaşık 10 bin sektör çalışanına ulaşıyoruz. Dijital eğitim platformumuzda yer alan içerikleri yalnızca bankacılarla ve finans çalışanlarıyla değil, toplumun farklı kesimleriyle paylaşıyoruz" dedi.

Çakar, TBB'nin lise öğrencilerinden 55 yaş üzeri bireylere, KOBİ'lerden girişimcilere kadar geniş bir kesime yönelik eğitim içeriklerinin bulunduğunu söyleyerek, "2025 yılında, Türkiye’nin farklı illerindeki birçok üniversitesinden 3 binin üzerinde öğrenciyle doğrudan temas kurduk. 13-15 yaş grubu için ülke genelinde düzenlediğimiz bir finansal okuryazarlık yarışmamız bulunuyor. Gençlerimizin finansal farkındalığı erken yaşta kazanmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SPK Başkanı Gönül ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, konuşmaların ardından, protokolü imzaladı.