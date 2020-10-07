SPK üst yönetimine atama
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı - Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirildi
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.
SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın'ın da yeniden üye olarak seçildi.
Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.
SPK'ya yapılan atamalar şöyle:
|Adı Soyadı
|Görevi
|Yavuz Koç
|İkinci Başkan
|Taha Meli Arvas
|Başkan Vekili
|Mutalip Ünal
|Üye
|Mutlu Akın
|Üye
|Yusuf Kaya
|Üye
|Ali Akay
|Üye