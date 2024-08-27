SPK kararı! Türkiye'ye resmen duyurdu! SPK'den kripto kararı! Bu şirketlere 5 günlük mühlet
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmak isteyen veya olan 64 kişi ve kuruluş için teyakkuza geçerken hukuki işlem başlattığını duyurdu. 64 kişi ve kuruluş için karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmak isteyen veya olan 64 kişi ve kuruluş için karar verdi.
Türkiye kripto varlık hizmetleri sağlayan şirketlere karşı mücadelesini kararlıkla sürdürüyor!
SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmak başvuran 32 ismin talebini kaldırıldı. Kurul, 32 ismin de başvurusunu işleme alınmadı.
SPK, beş gün içinde platformların tanıma giren faaliyetlerini sonlandırmaları gerektiğini söyledi.
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