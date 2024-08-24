  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SPK harekete geçti! "Mehmet Şimşek İstifa etti" iddialarını yayan hesaplar şimdi yandı
Ekonomi

SPK harekete geçti! "Mehmet Şimşek İstifa etti" iddialarını yayan hesaplar şimdi yandı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 01:09:00 -
SPK harekete geçti! "Mehmet Şimşek İstifa etti" iddialarını yayan hesaplar şimdi yandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiası ile paylaşım yapan sosyal medya hesapları için harete geçti. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da Bakan Şimşek'in istifa ettiğine yönelik bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiaları ile yapılan paylaşımlar sonrasında SPK’den açıklama yapıldı.

Bahse konu hesaplar hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Kurulumuzca Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemler anlık olarak takip edilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizması sürekli işlemektedir. Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır” denildi.

3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yapılan paylaşımların bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı olduğu belirtilen açıklamada, “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler’ ile ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı’ hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enginyurt'a işlem yapılacak mı?

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' ifadesini kullandı.

Türkiye cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek Vatandaşlarımızın refahını artıracağız diyerek açıkladı...
Türkiye cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek Vatandaşlarımızın refahını artıracağız diyerek açıkladı...

Ekonomi

Türkiye cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek Vatandaşlarımızın refahını artıracağız diyerek açıkladı...

Bakan Şimşek müthiş haberi duyurdu! Türkiye'ye dolar aktı
Bakan Şimşek müthiş haberi duyurdu! Türkiye'ye dolar aktı

Ekonomi

Bakan Şimşek müthiş haberi duyurdu! Türkiye'ye dolar aktı

Bakan Şimşek'ten istifa açıklaması
Bakan Şimşek'ten istifa açıklaması

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten istifa açıklaması

'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı
'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

Gündem

'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23