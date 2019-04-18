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SPK haftalık bülteni

SPK tarafından, Fiba Faktoring AŞ'nin 250 milyon TL'lik borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi

18 Nisan 2019 Perşembe 20:13
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Fiba Faktoring AŞ'nin 250 milyon TL'lik borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul tarafından, Safkar Ege Soğutmacılık KlimaSoğuk Hava Tesisleri İhracatİthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kar payından 6 milyon TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna kurul tarafından onay verildi.

Fiba Faktoring AŞ'nin 250 milyon TL, Creditwest Faktoring AŞ'nin 200 milyon TL, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon TL, Alternatif Menkul Değerler AŞ'nin 94 milyon 750 bin TL, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 380 milyon TL borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onaylandı.


- Yeni faaliyet izinleri


Kurul tarafından ayrıca, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ markalı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunaizin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesiverilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, TTK Bağımsız Denetim AŞ’nin “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi”ne alınmatalebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.


- İdari para cezası ve işlem yasakları


Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Denge YatırımHolding AŞ'ye 61 bin 922 TL, Anadolu Menkul Kıymetler AŞ'ye 22 bin 407 TL, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii AŞ (BURCE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılaninceleme sonucunda Murat Aydın'a 245 bin 363,86 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin (Aracı Kurum) sermayesinin 35 milyon TL’den 75 milyon TL’ye artırılmasınaizin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru da kurul tarafından olumlu karşılandı.

Bu arada kurul, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen, piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişiye borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirdi.


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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:13
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