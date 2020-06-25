SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralama'nın 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Alternatif Yatırım Menkul Değerler'in 106 milyon 500 bin lira, Global Yatırım Holding'in 300 milyon lira, Garanti Faktoring'in 619 milyon lira, ALJ Finansman'ın 350 milyon lira, İş Finansal Kiralama'nın 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Yeni Zelanda’da mukim Invest AZ Limited lehine izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle Invest AZ Limited Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev ve 1 kişi hakkında, izinsiz sermaye piyasası faaliyetine yardım edilmesi dolayısıyla da 3 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.