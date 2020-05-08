SPK haftalık bülteni

İSTANBUL AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deva Holding pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Deva Holding pay piyasasında 16 Nisan 2020 - 29 Nisan 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, “@derinhisse” adlı Twitter hesabı ve “www.derinhisse.com” adlı internet sitesi üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik, yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Önder Tavukçuoğlu adlı şahıs ile Gökhan Durak, Sadık Uslular, Ali Sırlı ve Volkan Yazgı şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle söz konusu kişiler hakkında 11 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.