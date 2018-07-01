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Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok

Usta sunucu Zafer Kiraz sosyal medyadan paylaştığı bir video ile TRT'den istifa ettiğini açıkladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 00:26
Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok

TRT'de yıllardır başarı ile görev yapan, son zamanlarda Ana Haber'in ekran yüzü olan usta sunucu Zafer Kiraz sosyal medya hesabından "kol kırılır, yen içinde kalır" başlığı ile yayınladığı bir video ile ana haberi ve TRT ekranını bırakacağını açıkladı.

“TRT EKRANLARINI BIRAKIYORUM”

TRT’nin ana haber sunucusu Zafer Kiraz sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini duyurdu. Kiraz konuyla ilgili, “Pazartesi’den itibaren gördüğüm lüzum üzerine ana haber ve TRT ekranlarını bırakıyorum. Bir başka yerde bir başka zaman yine karşınızda olacağım inşallah…” açıklamasını yaptı

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 00:26
  1. Zafer Kiraz
  2. Spiker Zafer Kiraz
  3. TRT

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  • SelimSelim4 sa önce
    OLdukça severek izliyorduk neden bırakıyor acaba?
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