Spekülatörleri ters köşeye yatıran açıklama! İslam Memiş altın yatırımcılarına seslendi: Fiyat düşüşleri...

Yeniakit.com.tr

Hafta başında yaptığı "gram altın" açıklamasının çarpıtılarak, "Altın tepetaklak olacak" yorumunun yapılması İslam Memiş'i çileden çıkarttı. "Söylemediğim sözleri söylemişim gibi yazarak piyasa manipülatörlerine hizmet ediyorlar." ifadesini kullanan Memiş, spekülatörlerin çizdiği felaket senaryolarına karşın, gram altın fiyatındaki yükselişin Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşeceğini yineledi. Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alacaklar için her gerileme bir alım fırsatıdır." dedi ve şu eklemeyi yaptı: "Fiyat düşüşleri artık kalıcı olmayacak"

'Baskı ile ciddi anlamda geriledi'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İslam Memiş, uzun süredir panik halinde olan altın yatırımcılarını rahatlatacak bir açıklama yaptı. "Dünya genelinde altın yatırımcılarına panik yaptırmak için satış yaptılar." diyen Memiş, "Altın fiyatları özellikle dün baskı ile ciddi anlamda geriledi. ONS tarafında bir günlük satış 51 dolardı. Gram altında ise 10 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Fiyatlardaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde yaşanan düşüşler sağlıksız ama yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Ekim ve Kasım aylarında ciddi yükselişler göreceğiz. Altın yatırımcısı panik olmamalı. Dünya genelinde altın yatırımcılarına panik yaptırmak için satış yaptılar. Dün 478 liraya gerileyen gram altın bugün 488 lira. Bunların hepsi manipülasyon fiyatlamaları. Altın alacaklar için her gerileme bir alım fırsatıdır. Düşüşler bundan sonra kalıcı olmayacak."