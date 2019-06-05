Spekülatörler utansın! Bayram tezgâhlarına ucuzluk yağdı

Buğra Kardan

Kış döneminde vurguncuların zam yağdırdığı meyve-sebze fiyatlarında şu sıralar hissedilir bir düşüş gözleniyor. Bu olumlu gidişatta hükümetin spekülatörleri yakın markaja alması önemli rol oynuyor.

Denetimler sonuç verdi

Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattından ve mobil uygulama Haksız Fiyat Artışı (HFA)-Bildirim’den tüketici şikâyetlerini toplayıp denetimlerin arttırmasının ardından sebze fiyatları dengelendi. Bir ara kilosu 10 lirayı bulan soğan 2-3 liraya indi. Bahar aylarında 9 liradan satılan patates de 2-3 lira seviyesine çekildi.

Tarım Kredi Kooperatifi’nin (Tarım Kredi) devreye girip yerel yönetimler kanalıyla üreticiden aldığı ürünleri tüketiciyle buluşturması sayesinde sebze fiyatları normale döndü. Bu önlemi takiben spekülatörler ürünleri depolardan çıkarmak, marketler de indirim kampanyaları başlatmak durumunda kaldı. Perakendede art arda gelen indirimlerle biberin kilosu 16 liradan 3-4 liraya, limonun ise 10-11 liradan 5-6 liraya geriledi.

Sebze düştü, meyve direniyor

Mayıs ayında üretimin artması, tarla ürünlerinin ön plana çıkması da tüketiciyi rahatlattı. Yaz sebzeleri makul seviyelere geldi. Domatesin kilosu bahar aylarına girerken 7-8 lira iken, şu anda 2-3 lira. Salatalığın bedeli 5 liradan 1,5-2 liraya, patlıcanın 14 liradan 4 liraya kadar düştü. Meyvede ise gözler geçen seneki fiyatları arıyor. 2018’de yenidünyanın kilosu 2-3 lira iken bu yıl 5 liraya, nektarinin 2,5 lira iken 6 liraya, kirazın 3-4 lira iken 6-7 liraya, eriğin ise 3 lira iken 5 liraya yükselmiş durumda.

Halkımız duyarlı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada sebze fiyatlarının dengeye oturduğunu belirterek, “Bunda halkımızın duyarlılığının, kamu kurumlarının arttırdığı denetimlerin ve kontrollerin payı büyük” dedi. Hasat döneminin başlamasıyla sebze fiyatlarının düştüğünü dile getiren Ağaoğlu, “Tabii meyve fiyatlarının şu anda pahalı olduğunu görüyoruz. Üretimi artan elma, üzüm ve kivide indirime gidilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.