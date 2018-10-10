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S&P’den Türkiye’ye kötü haber: Resesyona girebilirler

Geçtiğimiz hafta kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 20 Türk bankasının notunu düşürmesinden sonra, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P) da Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde resesyona girebileceğini açıkladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
S&P’den Türkiye’ye kötü haber: Resesyona girebilirler

S&P’nin “Ödemeler Dengesi Baskısının Türkiye ve Arjantin’e Zararı” isimli yazısına göre kurum, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.5 daralacağını tahmin ediyor.

Kuruma tahminlerine göre Arjantin de gelecek aylarda resesyona girebilir.

Arjantin ekonomisinin ise 2019 bu yıl yüzde 0.2 daralacağını tahmin eden kurum, gelecek yıl içinstagnasyon bekliyor.

Kurum tarafından kaleme alınan yazıda kısa vadeli ekonomik performansın her iki ülkede de sert bir şekilde olumsuz etkileneceğini tahmin ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
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  4. ficth

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