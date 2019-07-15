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S&P'den Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklama!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD'nin S-400 konusu sonrası Türkiye'deki bankacılık sektörünü hedef almaması halinde ülkenin kredi notunun değişmeyeceğini açıkladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:04
S&P'den Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklama!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, olası ABD yaptırımlarının Türkiye'deki bankacılık sektörünü hedef almaması halinde ülkenin kredi notunun değişmeyeceğini bildirdi.

Reuters'a bir açıklamada bulunan Türkiye'nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, "Amerikan yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi takdirinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil" açıklamasını yaptı.

Rybnikov, S&P'nin şu anki Türkiye notu B+'nın içinde halihazırda bu risklerin yer aldığını söyledi.

"Bankacılık sistemini hedef alırsa yaptırım uygulanır"

Ancak bankacılık sistemini hedef alan yaptırımların devreye girmesi halinde ise 'finansal istikrarın zarara uğrayacağını bunun da kredi notunu etkileyeceğini' belirtti.

Rybnikov, özel sektörün ve buna bağlı olarak bankaların, borcunu çevirmek için yabancı sermayeye ihtiyacının olduğunu, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da etkileneceğini ekledi.

Rybnikov aynı zamanda yabancı yatırımcılar ya da bankara erişimi engelleyecek bir yaptırımın devreye girmesi durumunda Türkiye'nin ya IMF ya da sermaye kontrolleri gibi zor seçeneklerden birine gitmesinin gerekeceğini savundu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını gerekçe gösteren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirmiş ve not görünümünü 'negatif' olarak teyit etmişti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:04
  1. kredi notu
  2. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P

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