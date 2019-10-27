SPAL Napoli maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Serie A 9. hafta
İtalya Serie A'da 9. hafta bugün oynanacak 6 karşılaşmayla son bulacak. Lider Juventus'un Lecce deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada SPAL sahasında Napoli'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, SPAL Napoli maçı ne zaman? SPAL Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalya Serie A'da 9. hafta bugün oynanacak 6 karşılaşmayla son bulacak. Lider Juventus'un Lecce deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada SPAL sahasında Napoli'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, SPAL Napoli maçı ne zaman? SPAL Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
SPAL Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
SPAL Napoli maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 kanalından naklen yayınlanacak.