SpaceX'e gene büyük bir yatırım. CEO Milyar dolarlık yatırım aldıklarını açıkladı!

Tesla, Starlink, SpaceX isimleriyle adından fazlaca söz ettiren Elon Musk, SpaceX şirketi için bir yatırım turuna çıkmıştı.. Geçtiğimiz aylarda astronotları uzaya ulaştıran ve tüm dünyaya uydudan 1 Gbps internet sağlayacak Starlink için çalışmalarına devam eden SpaceX önemli bir yatırım aldı.

Finansman arayışında olan şirket, geliştirmelerini fazlalaştırmak adına kaynak arayışı içindeydi. Yapılan yatırım turunun sonucunda rakamsal veriler gün yüzüne çıktı. bu yatırım turunda SpaceX, 1.9 milyar dolarlık yeni bir fon sağlamış oldu. Bu sayede şirketin değerlemesi 46 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu yatırım mikrarının içindeki şirketler şuan için açıklanmış değil.