SpaceX, Starlink internet hizmetinin özel beta sürümüne hazırlanıyor

Uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, Starlink’in web sitesinden daha fazla bilgi almak için kayıt olan kullanıcılarından tam adreslerini isteyen bir e-posta göndermişti. Aynı e-postada,bu yaz Starlink için özel bir beta ve ardından genel bir beta başlatacağını açıkladı.

Katılımcılardan Kuzey Gökyüzü(View Of The Northern Sky) hakkında bilgi sahibi olması şartını arayan SpaceX,

Kuzey Gökyüzünü bilmeden uydular ile iletişime geçilemeyeceğini,ve ilerleyen zamanlarda test kullanıcıların deneyimlerinin halk ile paylaşılmasına izin verilmeyeceğini söyledi

Ayrıca SpaceX, beta sürümünü sadece Kuzey Amerika,Kanada,Washington'da ikamet eden katılımcılardan oluşturmayı planlıdığını ifade etti.