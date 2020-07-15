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Teknoloji

SpaceX, Starlink internet hizmetinin özel beta sürümüne hazırlanıyor

SpaceX yakında uydu internet servisi olan Starlink'in erişimi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenleri belirli sayıda yetkilendirmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:38:00 - 2020-07-15 23:03:32
SpaceX, Starlink internet hizmetinin özel beta sürümüne hazırlanıyor

Uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, Starlink’in web sitesinden daha fazla bilgi almak için kayıt olan kullanıcılarından tam adreslerini isteyen bir e-posta göndermişti. Aynı e-postada,bu yaz Starlink için özel bir beta ve ardından genel bir beta başlatacağını açıkladı.

Katılımcılardan Kuzey Gökyüzü(View Of The Northern Sky) hakkında bilgi sahibi olması şartını arayan SpaceX,

Kuzey Gökyüzünü bilmeden uydular ile iletişime geçilemeyeceğini,ve ilerleyen zamanlarda test kullanıcıların deneyimlerinin halk ile paylaşılmasına izin verilmeyeceğini söyledi 

Ayrıca SpaceX, beta sürümünü sadece Kuzey Amerika,Kanada,Washington'da ikamet eden katılımcılardan oluşturmayı planlıdığını ifade etti.

 

 

 

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