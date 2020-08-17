SpaceX Starlink internet hız testleri ortaya çıktı! Şaşırtan sonuç

Tesla markası ile adından çok fazla söylettiren Elon Musk'ın çılgın projesi Starlink uydusu 24 Mayıs 2019'da uzay boşluğu ile buluşmuştu. Amacı kablosuz bir şekilde dünya üzerindeki insanlara internet erişimi sağlamak olan uydudan ilk internet verileri ortaya çıktı. İçerisinde bulunduğumuz 2020 yılının sonuna doğru faaliyete geçmesi beklenen Starlink ile elde edilen internet hızları Speedtest.net aracılığıyla ortaya çıktı. Reddit üzerinde paylaşılan test sonuçlarına baktığımızda elde edilen en yüksek skorun 60 Mbps indirme ve 17.70 Mbps yükleme hızı olduğunu görüyoruz. Ping süresi ise 42 ms seviyesinde.