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Teknoloji SpaceX ertelenen uçuşu gerçekleştirecek
Teknoloji

SpaceX ertelenen uçuşu gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2023-06-05 03:20:00 -
SpaceX ertelenen uçuşu gerçekleştirecek

SpaceX, çeşitli nedenlerden ötürü ertelediği kargo görevini bugün gerçekleştireceğini açıkladı.

Kısa bir süre önce, ünlü uzay teknolojileri şirketi SpaceX’in bir kargo görevi planladığı duyurulmuştu. Çeşitli sebeplerle sürekli olarak ertelemelerle karşı karşıya kalan uzay görevi, yapılan son ertelemenin ardından nihayet yarın gerçekleştirilebilecek. 5 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek olan kalkış, Türkiye saati ile 18.45 itibariyle canlı olarak aktarılıyor olacak. İşte detaylar

Bilindiği üzere SpaceX, NASA’ya bağlı uluslararası uzay istasyonunun kargo görevlerini üstleniyor. Bugün gerçekleştirilecek kargo seferiyle birlikte programın yirmi sekizinci başarılı teslimatını sağlayacak olan SpaceX, görev süresince Falcon 9 adlı roketini kullanacak. NASA’nın Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek fırlatma işlemi, SpaceX’in resmi YouTube kanalından resmi olarak yayımlanacak.

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