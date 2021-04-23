SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ve ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX görevi için nefesler tutuldu. NASA ve SpaceX dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderdi.

İkisi ABD'li diğerleri Fransız ve Japon olan astronotlar, Falcon 9 roketinde bulunan Dragon kapsülüyle ISS’e gitmek üzere yola çıktı. Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon 9 roketinde bulunan Dragon kapsülünde ISS’e giden astronotlar; Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD’li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu belirtildi.

Öte yandan, Elon Musk'ın SpaceX'i özel şirket olarak NASA gibi devlet kurumu ile ilk kez bir ortaklık kuruyor.